Подготовка к юбилейному ВЭФ идет полным ходом — Юрий Трутнев

Ректор ДВФУ Борис Коробец проинформировал о готовности кампуса. В четвертый раз на форуме состоится Лекторий для молодежи. Тема этого года — «Родина: история, традиции, единство» (к 80-летию Победы). Ожидается 350 очных участников и 8,5 млн онлайн-зрителей. На площадке ДВФУ развернутся выставка «Добро пожаловать на Дальний Восток!» с участием семи федеральных ведомств (Минпромторг, Минтранс, Генпрокуратура, Роспотребнадзор, МЧС, Роснедра, Минобрнауки), традиционная «Улица Дальнего Востока» с павильонами всех 11 регионов ДФО, а также павильонами Минспорта («Деловой» и «Арена ГТО»), КРДВ («Развиваем Дальний»), Минприроды («Дом сокола») и Корпорации «Туризм.РФ».