Подготовка к юбилейному ВЭФ идет полным ходом — Юрий Трутнев

Полномочный представитель президента РФ в ДФО, вице-премьер и председатель Оргкомитета Восточного экономического форума (ВЭФ, 16+) Юрий Трутнев провел рабочее совещание по подготовке к десятому, юбилейному форуму. Он подчеркнул, что работа ведется активно, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе вице-премьера.
«ВЭФ остается ключевым драйвером развития Дальнего Востока, привлекая новые инвестиции. Именно здесь стартовали такие инициативы, как ТОР, “Дальневосточный гектар”, льготная ипотека и мастер-планы городов. Жители видят позитивные изменения: строятся предприятия, аэропорты, создаются рабочие места. При этом задач еще много. Дальний Восток сегодня играет особую роль, становясь транзитным мостом между рынками России и стран АТР», — заявил полпред президента РФ в ДФО.
Деловая программа, архитектура которой уже утверждена, сфокусирована на теме «Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания». Она включает более 90 сессий, объединенных в блоки: «Дальний Восток — территория для жизни и развития», «Рецепты роста: инвестиции, инновации, интеграция», «Открытость и взаимовыгодное партнерство — основа стабильности», «Технологии: от теории к экономическим эффектам», «Города — для жизни людей», «Артерии роста: как логистика меняет экономику». Дополнительным треком станет «В партнерстве бизнеса и государства: большая пересборка».
Советник президента РФ, ответственный секретарь Оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков отметил значимость юбилейного форума. По его словам, это возможность подвести промежуточные итоги развития макрорегиона. Программа нацелена на оценку текущих достижений и формирование экономики будущего.
Помимо основной деловой программы, в рамках ВЭФ-2025 пройдут: Форум креативных индустрий, международный форум «День сокола», молодежный форум «День будущего», конференция АТЭС по высшему образованию, конференция Российского исторического общества.
Губернатор Приморья Олег Кожемяко также доложил о подготовке края и Владивостока. Реализуется дорожная карта из более 200 мероприятий. Работают штабы по безопасности, охране порядка и энергообеспечению. Подготовлено 455 волонтеров.
Ректор ДВФУ Борис Коробец проинформировал о готовности кампуса. В четвертый раз на форуме состоится Лекторий для молодежи. Тема этого года — «Родина: история, традиции, единство» (к 80-летию Победы). Ожидается 350 очных участников и 8,5 млн онлайн-зрителей. На площадке ДВФУ развернутся выставка «Добро пожаловать на Дальний Восток!» с участием семи федеральных ведомств (Минпромторг, Минтранс, Генпрокуратура, Роспотребнадзор, МЧС, Роснедра, Минобрнауки), традиционная «Улица Дальнего Востока» с павильонами всех 11 регионов ДФО, а также павильонами Минспорта («Деловой» и «Арена ГТО»), КРДВ («Развиваем Дальний»), Минприроды («Дом сокола») и Корпорации «Туризм.РФ».
Подводя итоги совещания, Юрий Трутнев заявил, что благодаря новым инвестпроектам Дальний Восток демонстрирует опережающий экономический рост.
«Наша общая задача — провести юбилейный ВЭФ, где подведут итоги десятилетия, на самом высоком уровне», — подчеркнул Юрий Трутнев.
Напомним, Восточный экономический форум (ВЭФ, 6+), который пройдет