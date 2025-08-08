Ричмонд
+18°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко ориентирует на получение в Беларуси урожая маслосемян рапса около 1 млн тонн

8 августа, Смолевичский район /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко ориентирует аграриев на получение в стране урожая маслосемян рапса порядка 1 млн т ежегодно. Об этом глава государства заявил при посещении ОАО «Озерицкий-Агро» в Смолевичском районе, где ознакомился в том числе с ходом уборки озимого рапса, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Глава государства подробно расспросил специалистов о ситуации с выращиванием озимого рапса. Речь шла про обеспечение семенами этой культуры, особенности технологии возделывания, сроки высадки и уборки и так далее. Как пояснили специалисты, в этом году для озимого рапса очень сложные погодные условия, тем не менее, по прогнозам, в этом году удастся собрать не менее миллиона тонн рапса, но это общий валовой сбор, а маслосемян будет немного меньше. Хотя в прошлом году урожай именно маслосемян был 1 млн т.

«Нам бы на этом удержаться», — ориентировал Президент на показатели прошлого года.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше