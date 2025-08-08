Лукашенко ориентирует на получение в Беларуси урожая маслосемян рапса около 1 млн тонн

Глава государства подробно расспросил специалистов о ситуации с выращиванием озимого рапса. Речь шла про обеспечение семенами этой культуры, особенности технологии возделывания, сроки высадки и уборки и так далее. Как пояснили специалисты, в этом году для озимого рапса очень сложные погодные условия, тем не менее, по прогнозам, в этом году удастся собрать не менее миллиона тонн рапса, но это общий валовой сбор, а маслосемян будет немного меньше. Хотя в прошлом году урожай именно маслосемян был 1 млн т.