Бестселлер атомных технологий: в Казахстане дали старт строительству первой АЭС

Глава Агентства атомной энергии Алмасадам Саткалиев напомнил, что на референдуме 2024 года 70% казахстанцев поддержали строительство АЭС.
Старт не только строительству
Сегодняшняя церемония знаменует начало инженерно-изыскательских работ — ключевого подготовительного этапа на пути к строительству АЭС в Казахстане, от которого зависит не только выбор площадки и конфигурации станции, но и безопасность, надёжность и эффективность всего проекта.
Глава ведомства отметил, что первая АЭС в Казахстане дает импульсы не только развитию энергетики, но также науки, знаний и инженерной школы. Он представил студентов филиала МИФИ в Алматы, которые также принимали участие в церемонии.
Благодаря реализации проекта АЭС Казахстан получит новое поколение профессионалов, развитие научно-исследовательской базы, возможности для образовательного и технологического рывка.
Он добавил, что АЭС — стратегический проект, который станет ключевым драйвером развития атомной промышленности, индустриально- инновационного прогресса и долгосрочного экономического роста.
Для чего нужны исследования
Глава «Росатома» Алексей Лихачев назвал день старта строительства АЭС историческим.
Российская компания, добавил он, выходит на площадку в Казахстане, стартует реализация «очень вдохновляющего проекта создания мощной современной атомной электростанции в республике Казахстан».
Инженерные работы должны подтвердить наши теоретические гипотезы и определить все нюансы размещения атомной электростанции как с точки зрения географии так и с точки зрения технических решений.
Алексей Лихачев отметил, что оценивает выбор Казахстаном «Росатома» в качестве главы консорциума по строительству АЭС как «кредит доверия, который нам еще предстоит оправдать в течение многих-многих десятилетий совместной работы».
Он напомнил, что у республики огромный опыт работы в атомной сфере.
Казахстан, без сомнений входит в мировую атомную элиту. И не только потому, что сегодня здесь добывается 40% всего урана планеты. С 40-х годов прошлого столетия наши народы сотрудничают в сфере атомной науки, атомных технологий.
Глава «Росатома» напомнил о первом промышленном реакторе БН-350 в Актау, назвав его легендой и предметом зависти многих атомщиков мира.
Эта станция решала сразу три задачи: снабжала электроэнергией город, снабжала теплом, снабжала чистой питьевой водой. Этот край был одним из самых привлекательных мест проживания в Советском Союзе. Я уверен, что такая же судьба здесь, в Казахстане, будет у поселка Улкен.
Города атомщиков, по его словам, всегда «отличаются максимально высоким уровнем жизни, максимальной безопасностью, максимальным уровнем образования».
И мы готовы внести свой вклад в решение этой еще очень важной социальной задачи.
Бестселлер атомных технологий
Мы предлагаем построить действительно бестселлер сегодняшнего мирового рынка атомных технологий. Энергетическую установку с реактором ВВР-1200. Мы строим такие проекты в Российской Федерации.
По словам Лихачева, четыре реактора уже много лет на полной мощности обеспечивают центр России устойчивой зеленой электроэнергией, еще два несколько лет работают в Беларуси.
Мы готовы реализовать международный проект с привлечением самых лучших технологий в машиностроении, в приборостроении, в создании систем управления. И, конечно же, готовы огромную часть работы, это может быть 30%, может быть более 30% всего объема капиталовложения, локализовать для предприятий Казахстана.
Глава «Росатома» признал, что для этого «нужно пройти определенный путь», подтвердить компетенции, подтвердить безопасность. поставок, оборудования, работ, которые будут производить казахские компании.
Но мы с удовольствием будем вместе привлекать казахстанских производителей к реализации этого проекта. В этом залог в том числе и успешности, устойчивости нашего проекта.
Лихачев подчеркнул, что казахстанский проект будет приоритетом из приоритетов госкорпорации «Росатом».