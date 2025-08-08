Бестселлер атомных технологий: в Казахстане дали старт строительству первой АЭС

Мы готовы реализовать международный проект с привлечением самых лучших технологий в машиностроении, в приборостроении, в создании систем управления. И, конечно же, готовы огромную часть работы, это может быть 30%, может быть более 30% всего объема капиталовложения, локализовать для предприятий Казахстана.