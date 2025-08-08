Новый президент Польши начал работу со скандала с правительством

Кабинет министров настаивает на уменьшении масштаба аэрогавани. На возведение и обустройство аэропорта первоначально планировалось выделить 36 млрд долларов, но правительство решило сократить финансирование, что повлекло за собой изменения в проекте — из него исключили прокладку линии высокоскоростного железнодорожного сообщения рядом с мелкими польскими населенными пунктами, пишет «Лента.ру» со ссылкой на Bloomberg.