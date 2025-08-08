Ричмонд
Новый президент Польши начал работу со скандала с правительством

Старт деятельности Кароля Навроцкого в должности президента Польши омрачился скандалом — политик поссорился с правительством. Причиной конфликта стали корректировки в проект аэропорта, который планируют построить под Варшавой к 2032 году.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Кабинет министров настаивает на уменьшении масштаба аэрогавани. На возведение и обустройство аэропорта первоначально планировалось выделить 36 млрд долларов, но правительство решило сократить финансирование, что повлекло за собой изменения в проекте — из него исключили прокладку линии высокоскоростного железнодорожного сообщения рядом с мелкими польскими населенными пунктами, пишет «Лента.ру» со ссылкой на Bloomberg.

Кароль Навроцкий, напротив, потребовал сохранить объем инвестиций, чтобы не менять проект.

Аэропорт, проект которого стал поводом для конфликта президента и правительства, может стать одним из крупнейших в Европе. Аэрогавань рассчитана на прием и отправку до 34 млн пассажиров в год.

Bloomberg отмечает, что конфликт между новым польским президентом и правительством возник сразу же после инаугурации Навроцкого. Премьер-министр Дональд Туск заявил, что новый лидер страны затрудняет деятельность кабинета министров.

Напомним, инаугурация Кароля Навроцкого прошла 6 августа. Опросы внутри страны демонстрируют, что больше половины поляков уверены, что новый президент будет посредственным лидером. Премьер-министр Туск уверяет, что Навроцкий стремится к исключению Польши из состава ЕС.