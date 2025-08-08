Новый президент Польши начал работу со скандала с правительством

Кабинет министров настаивает на уменьшении масштаба аэрогавани. На возведение и обустройство аэропорта первоначально планировалось выделить 36 млрд долларов, но правительство решило сократить финансирование, что повлекло за собой изменения в проекте — из него исключили прокладку линии высокоскоростного железнодорожного сообщения рядом с мелкими польскими населенными пунктами, пишет «Лента.ру» со ссылкой на Bloomberg.
Кароль Навроцкий, напротив, потребовал сохранить объем инвестиций, чтобы не менять проект.
Аэропорт, проект которого стал поводом для конфликта президента и правительства, может стать одним из крупнейших в Европе. Аэрогавань рассчитана на прием и отправку до 34 млн пассажиров в год.
Bloomberg отмечает, что конфликт между новым польским президентом и правительством возник сразу же после инаугурации Навроцкого. Премьер-министр Дональд Туск заявил, что новый лидер страны затрудняет деятельность кабинета министров.