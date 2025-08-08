Ричмонд
+18°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Казань прибыл король Малайзии Ибрагим Искандар

В Казань прибыл верховный правитель Малайзии, султан Ибрагим Искандар, сообщила в своем Telegram-канале руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

В международном аэропорту Казани его встретил татарстанский лидер Рустам Минниханов.

Верховный Правитель Малайзии совершает свой первый официальный визит в Россию и, помимо Москвы, решил посетить и Казань.

«Рәхим итегез!», — написала Галимова.

Узнать больше по теме
Александр Бастрыкин: биография главного следователя страны
Имя руководителя Следственного комитета России в последние годы можно увидеть во многих новостях. Александр Бастрыкин интересуется резонансными делами и случаями, когда грубо нарушаются права граждан. Собрали главное о генерале юстиции, под руководством которого СКР успешно работает уже много лет.
Читать дальше