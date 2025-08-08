Ричмонд
Король Малайзии прибыл в Казань на золотом самолете

В международный аэропорт Казани прибыл король Малайзии Султан Ибрагим на золотом самолете. В воздушной гавани его встретил раис Татарстана Рустам Минниханов.

Об этом сообщила пресс-секретарь раиса республики Лилия Галимова в своем Telegram-канале.

В аэропорту Казани короля Малайзии угостили татарским национальным блюдом чак-чаком. По данным «Ъ», Султан Ибрагим планирует посетить Казанский вертолетный завод.

Ранее верховный лидер Малайзии прибыл в Москву с государственным визитом. Президент России Владимир Путин провел встречу с Султаном Ибрагимом. В ходе встречи обсуждались развитие отношений между странами и актуальные международные вопросы.

