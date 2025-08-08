Король Малайзии прибыл в Казань на золотом самолете

Об этом сообщила пресс-секретарь раиса республики Лилия Галимова в своем Telegram-канале.
В аэропорту Казани короля Малайзии угостили татарским национальным блюдом чак-чаком. По данным «Ъ», Султан Ибрагим планирует посетить Казанский вертолетный завод.
Ранее верховный лидер Малайзии прибыл в Москву с государственным визитом. Президент России Владимир Путин провел встречу с Султаном Ибрагимом. В ходе встречи обсуждались развитие отношений между странами и актуальные международные вопросы.
