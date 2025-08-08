Орбан призвал Макрона и Мерца ехать в Москву на переговоры

«Поэтому не им (еврочиновникам из Брюсселя — Прим. Life.ru), а канцлеру Германии и президенту Франции следует вместе отправиться в Москву на переговоры от имени Европы. Или, в случае необходимости, провести такие переговоры на нейтральной территории. Российско-европейский саммит должен состояться, потому что эта война идёт в Европе», — заявил Орбан в передаче на радиостанции Kossuth.