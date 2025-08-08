Ричмонд
Орбан призвал Макрона и Мерца ехать в Москву на переговоры

После встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа ведущие страны Евросоюза должны провести саммит с Россией. Такое предложение выдвинул премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Источник: Reuters

Он позитивно воспринял новость о грядущей встрече Путина и Трампа, выразив сожаление, что ЕС, напротив, самоустранился от процесса мирного регулирования на Украине, поддержав продолжение боевых действий.

Орбан констатировал, что от лидеров ЕС в Брюсселе мало толку — это показали переговоры с США по тарифам. Поэтому он призвал президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера Германии Фридриха Мерца поехать в Москву на переговоры от имени всей Европы.

«Поэтому не им (еврочиновникам из Брюсселя — Прим. Life.ru), а канцлеру Германии и президенту Франции следует вместе отправиться в Москву на переговоры от имени Европы. Или, в случае необходимости, провести такие переговоры на нейтральной территории. Российско-европейский саммит должен состояться, потому что эта война идёт в Европе», — заявил Орбан в передаче на радиостанции Kossuth.

