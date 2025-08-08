Ричмонд
+18°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Газпром» в ответ на отзыв лицензии у «Молдовагаза»: продолжим защиту своих законных прав

КИШИНЕВ, 8 авг — Sputnik. Российская компания «Газпром» продолжит защиту своих законных прав и интересов всеми доступными способами, заявление последовало в ответ на лишение «Молдовагаза» лицензии на поставку энергоносителя.

Источник: Sputnik.md

В российском концерне отмечают, что отзыв лицензии не может рассматриваться иначе как завершающая стадия лишения «Газпрома» принадлежащего ему объекта инвестиций. «Газпром» владеет 50% акций «Молдовагаза».

Лишение АО «Молдовагаз» лицензии на поставку газа не может рассматриваться иначе как завершающая стадия разрушения молдавской стороной бизнеса группы «Молдовагаз» и лишения ПАО «Газпром» принадлежащего ему объекта инвестиций. ПАО «Газпром» продолжит защиту своих законных прав и интересов всеми доступными способами.

говорится в сообщении в Telegram-канале «Газпрома»

Концерн также подчеркивает, что как крупнейший акционер и кредитор АО «Молдовагаз» на протяжении всего периода сотрудничества «добросовестно и в полном объеме исполняло свои обязательства по надежному и безопасному газоснабжению Республики Молдова, не получая со стороны АО “Молдовагаз” в полном объеме оплаты за поставленный газ».

В результате образовалась существенная задолженность АО «Молдовагаз» перед ПАО «Газпром».

отмечает компания

Так, задолженность за поставленный потребителям правого берега Днестра газ превысила 709 миллионов долларов. Как пояснили в «Газпроме», в значительной мере она сформирована по причине систематических неплатежей теплоэнергетических предприятий государственного сектора Молдовы за поставленный АО «Молдовагаз» голубое топливо.

ПАО «Газпром» последние несколько лет предлагало различные способы и сроки урегулирования задолженности с надлежащим юридическим оформлением. Однако Правительство Республики Молдова отказалось содействовать погашению задолженности, предпочитая вместо этого, в нарушение достигнутых с ПАО «Газпром» договоренностей, оказывать давление на ПАО «Газпром» в целях понуждения компании отказаться от своих законных требований.

отмечается в сообщении

Российская компания констатирует, что «правительством Республики Молдова реализован ряд механизмов, приведших в конечном итоге к принудительной реорганизации Группы Молдовагаз, фактическому лишению АО “Молдовагаз” права свободно распоряжаться собственными активами и доходами, повышению закупочной цены природного газа, резкому росту тарифов на газ и электроэнергию для потребителей и, как следствие, снижению энергетической безопасности республики».