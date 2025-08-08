Сторонники Гуцул вышли на акцию протеста у СИЗО в Кишиневе

«Сегодня сторонники главы автономии и Светланы Попан вышли на протестный пикет перед тринадцатой тюрьмой. Это манифест против произвола власти. Гуцул и Попан осуждены незаконно. Активисты выразили несогласие с приговором, вообще вокруг истории с судилищем. Так называемый судебный процесс был политически мотивированным», — сказал Кузнецов.
По его словам, митинги и пикеты будут проходить ежедневно до пересмотра решения суда.
В четверг парламент Гагаузии принял резолюцию, в которой осудил приговор. Также власти автономии договорились о проведении массовых мирных акций протеста.
Преследование Евгении Гуцул.
Главу Гагаузии арестовали 25 марта. По версии обвинения, с 2019 по 2022 год она якобы получала из России крупные суммы для финансирования избирательной кампании партии «Шор» на выборах в автономии в 2023-м.
Башкан должна была находиться под стражей до 14 апреля, но суд изменил меру пресечения на домашний арест на 30 суток. Затем его не раз продлевали.
Защита на протяжении всего процесса настаивала на непричастности Гуцул к финансовым нарушениям и называла дело политически мотивированным в преддверии парламентских выборов, назначенных на 28 сентября.
В последние годы молдавские власти усилили давление на оппозицию: против политиков возбуждают уголовные дела, их задерживают в аэропорту за посещение России. Чтобы не допускать оппозиционных кандидатов до выборов, правящая партия пытается расширить полномочия спецслужб под предлогом «борьбы с избирательной коррупцией». Молдавская православная церковь также подвергается притеснениям.