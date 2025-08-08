Сторонники Гуцул вышли на акцию протеста у СИЗО в Кишиневе

«Сегодня сторонники главы автономии и Светланы Попан вышли на протестный пикет перед тринадцатой тюрьмой. Это манифест против произвола власти. Гуцул и Попан осуждены незаконно. Активисты выразили несогласие с приговором, вообще вокруг истории с судилищем. Так называемый судебный процесс был политически мотивированным», — сказал Кузнецов.