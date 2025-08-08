Ричмонд
Верховный правитель Малайзии прилетел в Казань

Верховный правитель Малайзии султан Ибрагим прилетел в Казань. Об этом 8 августа сообщила пресс-секретарь главы Татарстана Рустама Минниханова Лилия Галимова.

Источник: РИА "Новости"

«В столицу Татарстана прибыл Король Малайзии султан Ибрагим», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.

По словам Галимовой, в аэропорту его встретил сам глава республики.

Новость дополняется