Верховный правитель Малайзии прилетел в Казань

Верховный правитель Малайзии султан Ибрагим прилетел в Казань. Об этом 8 августа сообщила пресс-секретарь главы Татарстана Рустама Минниханова Лилия Галимова.
«В столицу Татарстана прибыл Король Малайзии султан Ибрагим», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.
По словам Галимовой, в аэропорту его встретил сам глава республики.
