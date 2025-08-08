Задержан бывший глава «Газпром Армения» Вардан Арутюнян

Господина Арутюняна обвиняют в незаконном участии в предпринимательской деятельности, в отмывании денег и нарушении конкуренции. Ранее он также занимал пост председателя Комитета государственных доходов страны.
Как сообщил ТАСС, государственный пост мужчина оставил после прихода к власти нынешнего премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
Вардан Арутюнян занимал пост гендиректором ЗАО «Газпром Армения» с 2016 по 2018 года.
Узнать больше по теме
Никол Пашинян: биография журналиста и оппозиционера, ставшего премьер-министром Армении
В современной политике многие видные фигуры сделали блистательную карьеру за короткое время. Среди них — Никол Пашинян, который проделал путь от журналиста и оппозиционера до главы правительства. Рассказываем, что это за человек и как он относится к России.Читать дальше