Путин поделился с Мирзиёевым оценками беседы со спецпосланником Трампа Уиткоффом

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и поделился с ним итогами беседы со спецпосланником главы США Стивеном Уиткоффом, сообщила пресс-служба Кремля.