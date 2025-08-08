Ричмонд
+18°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин поделился с Мирзиёевым оценками беседы со спецпосланником Трампа Уиткоффом

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и поделился с ним итогами беседы со спецпосланником главы США Стивеном Уиткоффом, сообщила пресс-служба Кремля.

Источник: © РИА Новости

«Шавкат Мирзиёев, поблагодарив за эту важную информацию, выразил поддержку усилий по поиску политико-дипломатических путей урегулирования украинского кризиса», — говорится в релизе.

Лидеры также обсудили вопросы сотрудничества двух стран.