Путин поделился с Мирзиёевым оценками беседы со спецпосланником Трампа Уиткоффом

«Шавкат Мирзиёев, поблагодарив за эту важную информацию, выразил поддержку усилий по поиску политико-дипломатических путей урегулирования украинского кризиса», — говорится в релизе.
Лидеры также обсудили вопросы сотрудничества двух стран.
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и поделился с ним итогами беседы со спецпосланником главы США Стивеном Уиткоффом, сообщила пресс-служба Кремля.
«Шавкат Мирзиёев, поблагодарив за эту важную информацию, выразил поддержку усилий по поиску политико-дипломатических путей урегулирования украинского кризиса», — говорится в релизе.
Лидеры также обсудили вопросы сотрудничества двух стран.