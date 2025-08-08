Вячеслав Федорищев подвел итоги рабочей поездки в Кинель-Черкасский район

«Мы сверились с программой развития Самарской области, которую утвердили в прошлом году. Программа выполняет мероприятия, которые были запланированы, которые шли от наказов жителей, это первое. Второе — увидели слаженную системную работу команды и главы администрации, и финансово-хозяйственного блока, блока ЖКХ. Да, вопросов много, но они решаются. И самое главное, посмотрели данные ЦУР: идет хорошая обратная связь. Жители проблемы обозначают, их не замалчивают, с ними работают. Ну и самое главное, очень сильная экономика. Район всегда был на особом счету с точки зрения сельского хозяйства. Поэтому здесь видим, программа развития исполняется. Понимаем, что есть несколько направлений, которые надо усилить. Поможем команде муниципального образования. Но важно, что все это укладывается в логику национальных проектов, которые утвердил наш Президент», — сказал Вячеслав Федорищев.