Экс-глава самарского правительства Кудряшов заявил, что его дело сфабриковано

Экс-глава правительства Самарской области Виктор Кудряшов находится под следствием уже почти два года.
Самарский районный суд продлил срок его ареста до 12 ноября 2025 года, что увеличит общее время содержания под стражей до 23 месяцев и 29 дней.
Кудряшов обвиняется по двум статьям: превышение должностных полномочий и организация либо участие в преступном сообществе с использованием служебного положения. Эти обвинения связаны с ходом строительства станции метро «Театральная». Следствие считает, что бывший чиновник способствовал привлечению компании «Волгатрансстрой» к строительным работам и увеличению предельной стоимости проекта до 18,4 млрд рублей.
Несмотря на обвинения и продление ареста, Кудряшов продолжает настаивать на своей невиновности и утверждает, что дело против него сфабриковано.