Экс-глава самарского правительства Кудряшов заявил, что его дело сфабриковано

Кудряшов обвиняется по двум статьям: превышение должностных полномочий и организация либо участие в преступном сообществе с использованием служебного положения. Эти обвинения связаны с ходом строительства станции метро «Театральная». Следствие считает, что бывший чиновник способствовал привлечению компании «Волгатрансстрой» к строительным работам и увеличению предельной стоимости проекта до 18,4 млрд рублей.