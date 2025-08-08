Ричмонд
+18°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Названы страны, предпочтительные для встречи Путина и Трампа

Местом проведения встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа может стать одно из арабских государств. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на осведомленный источник.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Собеседник ТАСС уточнил, что организаторы переговоров обсуждали перспективы проведения саммита на территории арабской страны.

7 августа помощник российского президента Юрий Ушаков рассказал журналистам, что место переговоров Трампа и Путина уже согласовано, но не уточнил страну, которая примет саммит. МИД России также не называет государство, которое готово предоставить площадку для диалога лидеров РФ и США.

Источник газеты «Ведомости», который ранее оказывал содействие в проведении переговоров в Стамбуле, сообщил, что местом проведения двусторонней встречи станет ОАЭ. Второй собеседник издания считает, что вероятнее всего, саммит состоится в Саудовской Аравии, третий — также, как и первый, утверждает, что встреча пройдет в ОАЭ. Он уточнил, что при выборе площадки обсуждались также Ватикан и Будапешт.

Владимир Путин ранее заявил, что считает оптимальным выбором для переговоров с Трампом ОАЭ.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше