The Telegraph: Киев готов принять перемирие по линии фронта

Президент США Дональд Трамп находится на пороге дипломатического прорыва, который может положить конец конфликту на Украине, утверждает британская газета The Telegraph. После визита спецпосланника США Стива Уиткоффа в Москву 6 августа Трамп выразил оптимизм по поводу саммита, который должен способствовать прекращению огня.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Российская сторона подтвердила, что получила от США предложение по урегулированию конфликта, которое сочла «вполне приемлемым». Пресс-секретарь Владимира Зеленского, в свою очередь, заявил, что «во время общения лидеров ничего подобного не упоминалось и Уиткофф также не говорил ничего подобного», отмечает издание.

Тем не менее, в среду Зеленский сообщил, что «Украина не боится встреч и ожидает такого же смелого подхода от России».

При этом The Telegraph пишет, что Киев приветствовал бы прекращение огня вдоль нынешней линии фронта.

Однако тут же подчеркивает, что линия боевого соприкосновения меняется ежедневно, а летнее наступление России продолжается, несмотря на то, что на этой неделе она воздерживалась от масштабных ударов беспилотниками и ракетами по Украине. Российские войска постепенно продвигаются на северо-востоке Сумской области и на донецких полях сражений в Покровске и Константиновке, уточняет британская газета.

Также она подчеркивает, что, хотя Киев готов заморозить линию фронта, он будет выступать против международного признания контроля России над любыми занятыми территориями.

Это якобы связано с тем, что Конституция Украины не позволяет президенту или парламенту в одностороннем порядке изменять территориальный состав или мириться с посягательством на ее территорию, говорится в статье.

Однако Зеленский признал, что освобождение присоединенных Россией территорий вооруженным путем больше невозможно и теперь для этого необходимо использовать дипломатические возможности.

Согласно опубликованному в четверг опросу Gallup, только четверть украинцев решительно настроены на продолжение борьбы с Россией. Это, по мнению The Telegraph, свидетельствует о падении веры украинского населения в достижение победы.

