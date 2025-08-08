The Telegraph: Киев готов принять перемирие по линии фронта

Однако тут же подчеркивает, что линия боевого соприкосновения меняется ежедневно, а летнее наступление России продолжается, несмотря на то, что на этой неделе она воздерживалась от масштабных ударов беспилотниками и ракетами по Украине. Российские войска постепенно продвигаются на северо-востоке Сумской области и на донецких полях сражений в Покровске и Константиновке, уточняет британская газета.