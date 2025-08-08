The Telegraph: Киев готов принять перемирие по линии фронта

Российская сторона подтвердила, что получила от США предложение по урегулированию конфликта, которое сочла «вполне приемлемым». Пресс-секретарь Владимира Зеленского, в свою очередь, заявил, что «во время общения лидеров ничего подобного не упоминалось и Уиткофф также не говорил ничего подобного», отмечает издание.
Тем не менее, в среду Зеленский сообщил, что «Украина не боится встреч и ожидает такого же смелого подхода от России».
Однако тут же подчеркивает, что линия боевого соприкосновения меняется ежедневно, а летнее наступление России продолжается, несмотря на то, что на этой неделе она воздерживалась от масштабных ударов беспилотниками и ракетами по Украине. Российские войска постепенно продвигаются на северо-востоке Сумской области и на донецких полях сражений в Покровске и Константиновке, уточняет британская газета.
Это якобы связано с тем, что Конституция Украины не позволяет президенту или парламенту в одностороннем порядке изменять территориальный состав или мириться с посягательством на ее территорию, говорится в статье.
Согласно опубликованному в четверг опросу Gallup, только четверть украинцев решительно настроены на продолжение борьбы с Россией. Это, по мнению The Telegraph, свидетельствует о падении веры украинского населения в достижение победы.