Путин рассказал Токаеву о переговорах со спецпосланником Трампа

В ходе беседы стороны обсудили актуальные вопросы развития двустороннего сотрудничества, реализации совместных экономических проектов.
Владимир Путин проинформировал президента Казахстана об основных итогах прошедшей недавно в Москве беседы со специальным посланником президента США.
Рассмотрен график предстоящих встреч на высшем уровне как в двустороннем формате, так и в рамках международных мероприятий.
Ранее Дональд Трамп заявлял, что встреча Путина с Уиткоффом была «высоко продуктивной». По его словам, был достигнут прогресс.
После этого я проинформировал некоторых наших европейских союзников. Все согласны с тем, что эта война должна закончиться, и мы будем работать над этим в ближайшие дни и недели.
Он также добавил, что в ближайшее время может состояться его встреча с Путиным.