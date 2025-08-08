Суд перенес заседание по делу о госизмене Порошенко*

СБУ ранее сообщила, что экс-министр энергетики Украины Владимир Демчишин в декабре 2014 — феврале 2015 года назначил представителей ЛНР и ДНР на госпредприятия в неподконтрольных Киеву районах. Кроме того, следствие утверждает, что министр, превышая свои служебные полномочия, заставил руководителей государственной энергогенерирующей компании заключить несколько соглашений о поставках угля с представителями ЛНР и ДНР. По этому же делу проходит, в частности, и Порошенко*.