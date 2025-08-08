Аналитики назвали «минусы» для США от давления Трампа на Россию

Агентство напомнило, что Вашингтон уже «наказал» Индию за приобретение российской нефти — ввел дополнительные 25% пошлины на ввоз индийской продукции в США. Предполагается, что аналогичные меры будут введены в отношении китайского импорта. В Белом доме ожидают, что рестрикции в отношении торговых партнеров России вынудят их отказаться от покупки у нее энергоресурсов и нанесут российской экономике ущерб. Экономические трудности, по мнению Трампа, заставят Москву пойти на уступки в урегулировании украинского кризиса, пишет «Лента.ру».
Собеседники Reuters считают, что вводимые ограничения ударят по США. Последствием решений американского президента может стать рост цен на нефть. Если это произойдет, то итоги промежуточных выборов в Конгресс в 2026 году могут стать неудачей для республиканцев. Кроме того, введение пошлин в отношении стран, покупающих российскую нефть и газ, способны привести к осложнению отношений с ними.
Аналитик Юджин Румер считает, что угрозы Трампа о рестрикциях не повлияют на позицию Кремля — Россия вряд ли после этого согласится на прекращение огня. Он также обратил внимание, что Пекин уже ясно дал понять, что не разорвет торговлю с Москвой.
Эксперт Бретт Бруен, который ранее занимал пост советника по внешней политике экс-президента США Барака Обамы, заявил Reuters, что экономические санкции Трампа не окажут воздействия на Россию. По мнению аналитика, Москва успешно уклоняется от давления. Пошлины и ограничения могут уменьшить доходы России, но на ситуации внутри страны это не отразится.