Аналитики назвали «минусы» для США от давления Трампа на Россию

Агентство напомнило, что Вашингтон уже «наказал» Индию за приобретение российской нефти — ввел дополнительные 25% пошлины на ввоз индийской продукции в США. Предполагается, что аналогичные меры будут введены в отношении китайского импорта. В Белом доме ожидают, что рестрикции в отношении торговых партнеров России вынудят их отказаться от покупки у нее энергоресурсов и нанесут российской экономике ущерб. Экономические трудности, по мнению Трампа, заставят Москву пойти на уступки в урегулировании украинского кризиса, пишет «Лента.ру».