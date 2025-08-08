Ричмонд
В Минобороны обсудили молдавско-американское сотрудничество

КИШИНЕВ, 8 авг — Sputnik. Министр обороны Молдовы Анатолие Носатый встретился в четверг в Кишиневе со временным поверенным в делах Соединенных Штатов Америки в РМ Ником Петровичем, сообщили в ведомстве.

Источник: Ministerul Apărării al Republicii Moldova

Напомним, Петрович недавно прибыл в Молдову. Носатый поздравил его с назначением на должность и пожелал успехов в работе.

«Стороны обсудили текущее состояние двустороннего сотрудничества в области обороны, совместные проекты, реализуемые в контексте модернизации Национальной армии, а также перспективы укрепления партнерства для поддержания мира и стабильности в регионе», — сообщило Минобороны.

Собеседники подчеркнули важность углубления сотрудничества для проведения демократических реформ.

Ник Петрович является сотрудником Службы дипломатической безопасности и ранее уже работал в Молдове в период с 2008 по 2011 год.

Молдова по Конституции является нейтральным государством.