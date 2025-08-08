CNN: Пентагон может вернуть оружие для Украины обратно на склады США

Это только усиливает неопределенность и без того туманного статуса поставок американского оружия Киеву, считает CNN.
Особые опасения вызывают поставки вооружений, пользующихся большим спросом и остающихся в дефиците, таких как ракеты-перехватчики, системы противовоздушной обороны и артиллерийские боеприпасы, говорится в статье.
Как стало известно CNN в меморандуме, разработанном Элбриджем Колби, специалистом по политике национальной безопасности и скептиком поставок оружия Украине, есть положение, которое позволяет Пентагону возвращать обратно на американские склады оружие, выделенное Украине в рамках финансируемой конгрессом программы USAI (Ukraine Security Assistance Initiative).
Например, ракеты-перехватчики для систем ПВО Patriot относятся к красной категории, и для их отправки за рубеж требуется согласие министра обороны Пита Хегсета. В июле Хегсет, в соответствии с меморандумом Колби, приостановил поставку пакета вооружений Киеву, включая десятки ракет-перехватчиков. Однако позднее Трамп приказал Хегсету возобновить поставки, но до сих пор неясно, получила ли Украина эти вооружения, пишет CNN.
Это также подрывает смысл программы USAI, созданной почти 10 лет назад для выделения средств Пентагону на закупку оружия для Украины непосредственно у американских оборонных производителей, говорится в публикации. Сенат только что выделил USAI еще 800 млн долларов, и теперь неясно, попадет ли в итоге оружие, произведенное на эти деньги, на Украину.
Конгресс отказался от комментариев. Источники сообщили CNN, что при предыдущих администрациях Пентагон считал, что возвращение оружия, произведенного через USAI, обратно на склады США нарушает Закон о контроле за изъятием средств (Impoundment Control Act).