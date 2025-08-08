Ричмонд
CNN: Пентагон может вернуть оружие для Украины обратно на склады США

Министерство обороны США может вернуть оружие и технику, предназначенные для Украины, обратно на американские склады, сообщает канал CNN со ссылкой на информированные источники. Это может стать кардинальным сдвигом для Украины и привести к тому, что миллиарды военной помощи Киеву будут направлены на пополнение истощающихся арсеналов США.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Это только усиливает неопределенность и без того туманного статуса поставок американского оружия Киеву, считает CNN.

Несмотря на то что Трамп одобрил схему продажи американского оружия через НАТО, в Пентагоне серьезно обеспокоены вооружением Украины за счет американских запасов.

Особые опасения вызывают поставки вооружений, пользующихся большим спросом и остающихся в дефиците, таких как ракеты-перехватчики, системы противовоздушной обороны и артиллерийские боеприпасы, говорится в статье.

Как стало известно CNN в меморандуме, разработанном Элбриджем Колби, специалистом по политике национальной безопасности и скептиком поставок оружия Украине, есть положение, которое позволяет Пентагону возвращать обратно на американские склады оружие, выделенное Украине в рамках финансируемой конгрессом программы USAI (Ukraine Security Assistance Initiative).

В меморандуме Колби запасы США подразделяются на три категории: красную, желтую и зеленую — в зависимости от востребованности каждого вида оружия.

Например, ракеты-перехватчики для систем ПВО Patriot относятся к красной категории, и для их отправки за рубеж требуется согласие министра обороны Пита Хегсета. В июле Хегсет, в соответствии с меморандумом Колби, приостановил поставку пакета вооружений Киеву, включая десятки ракет-перехватчиков. Однако позднее Трамп приказал Хегсету возобновить поставки, но до сих пор неясно, получила ли Украина эти вооружения, пишет CNN.

Хотя источники утверждают, что решение о возвращении оружия на склады еще не принято, такой шаг может лишить Украину техники и вооружений на миллиарды долларов, обращает внимание американское издание.

Это также подрывает смысл программы USAI, созданной почти 10 лет назад для выделения средств Пентагону на закупку оружия для Украины непосредственно у американских оборонных производителей, говорится в публикации. Сенат только что выделил USAI еще 800 млн долларов, и теперь неясно, попадет ли в итоге оружие, произведенное на эти деньги, на Украину.

Конгресс отказался от комментариев. Источники сообщили CNN, что при предыдущих администрациях Пентагон считал, что возвращение оружия, произведенного через USAI, обратно на склады США нарушает Закон о контроле за изъятием средств (Impoundment Control Act).