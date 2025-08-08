Ричмонд
Кобахидзе обвинил режим Саакашвили в начале войны в Южной Осетии в 2008 году

ТБИЛИСИ, 8 августа. /ТАСС/. Правительство экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в августе 2008 года начало войну в Южной Осетии. Об этом заявил журналистам грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе.

Источник: РИА "Новости"

«В 2008 году, естественно, произошла трагическая вещь, когда режим Саакашвили начал войну в Цхинвали. Вы знаете, во что вылилось все это — более 400 погибших, оккупированные территории, так называемое признание. Войну начал кровавый режим Саакашвили», — сказал Кобахидзе.

На уточняющий вопрос журналиста, по чьему заданию начал войну Саакашвили, Кобахидзе ответил, что задания поступали извне, в частности от представителей так называемого глубинного государства (deep state).

В ночь на 8 августа 2008 года Грузия совершила вооруженное нападение на Южную Осетию. Россия встала на защиту граждан республики, многие из которых к тому времени приняли гражданство РФ, и своих миротворцев, работавших в регионе с 1992 года. В результате пятидневного военного конфликта погибли более 1 тыс. человек, из которых 72 — российские военнослужащие. 26 августа 2008 года Россия признала независимость Южной Осетии и другой бывшей грузинской автономии — Абхазии.

