Интрига разрешилась: Лукашенко дал интервью журналу Time

МИНСК, 8 авг — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью американскому журналу Time, об этом сообщает близкий к главе государства Telegram-канал «Пул Первого».

Источник: Telegram / Пул Первого

О том, что белорусский лидер дал интервью одному из мировых СМИ, стало известно ровно две недели назад — 25 июня. Однако название его тогда не сообщалось, а стало известно только сейчас.

Александр Лукашенко дал большое интервью журналу Time — о мире, войне, переговорах и месте Беларуси в мировой политике.

говорится в сообщении

Отмечается, что интервью Лукашенко давал журналисту и писателю Саймону Шустеру, автору двух книг о Владимире Зеленском и находящемуся под запретом на въезд в Россию.

Ранее сообщалось, что интервью длилось три часа, причем более двух в формате интервью, а затем последовал разговор при выключенных микрофонах.

