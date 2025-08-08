Интрига разрешилась: Лукашенко дал интервью журналу Time

О том, что белорусский лидер дал интервью одному из мировых СМИ, стало известно ровно две недели назад — 25 июня. Однако название его тогда не сообщалось, а стало известно только сейчас.
Александр Лукашенко дал большое интервью журналу Time — о мире, войне, переговорах и месте Беларуси в мировой политике.
Отмечается, что интервью Лукашенко давал журналисту и писателю Саймону Шустеру, автору двух книг о Владимире Зеленском и находящемуся под запретом на въезд в Россию.
Ранее сообщалось, что интервью длилось три часа, причем более двух в формате интервью, а затем последовал разговор при выключенных микрофонах.