Путин и Си провели телефонный разговор

ПЕКИН, 8 авг — РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин в пятницу провели телефонный разговор, передает Центральное телевидение Китая.
«Восьмого августа председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путина провели телефонный разговор», — говорится в сообщении.
Телеканал отметил, что разговор был проведен по инициативе российской стороны.