Путин и Си провели телефонный разговор

ПЕКИН, 8 авг — РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин в пятницу провели телефонный разговор, передает Центральное телевидение Китая.

Источник: © РИА Новости

«Восьмого августа председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путина провели телефонный разговор», — говорится в сообщении.

Телеканал отметил, что разговор был проведен по инициативе российской стороны.

Си Цзиньпин: биография китайского лидера, прошедшего через трудовые лагеря
КНР стала одной из самых влиятельных стран на планете, и рывок произошел при верховном лидере Си Цзиньпине. Последний руководит Китаем с 2012 года: собрали главное из его биографии.
