Лукашенко раскрыл подробности переговоров с официальными представителями США

Александр Лукашенко подчеркнул, что для него не был принципиален статус участников переговоров от США. «Это мое кредо, это мой принцип: разговаривать надо со всеми, если хочешь нормальных отношений. Если не разговариваешь, то потихоньку движешься к войне. Нам это не надо. Вот было такое предложение, они приехали, очень корректно вели себя», — пояснил он.



При этом белорусская сторона всегда выполняла договоренности и соблюдала конфиденциальность. «Американцы просили не предавать (огласке. — Прим. БЕЛТА). Притом они же приезжали не так, как вы, на автобусе. Они приезжали как представители спецслужб. Хорошо, хотите так — мы вас так примем. Но предупреждали: литовцы-то видят, что вы приехали. — “Ну, мы тут с литовцами… Друзья же, свои”, — рассказал Президент. — Через несколько часов после отъезда — заявления американцев: вот, освобожден тот, этот. Рубио (Марко Рубио, госсекретарь США. — Прим. БЕЛТА), помню, делал какое-то заявление… Думаю, может быть, американским лидерам надо было сделать это заявление, вижу стиль Трампа: “Вот я, тут я сделал”.



Глава государства подчеркнул, что Беларусь в начале активизации диалога с США не ставила перед собой цели добиться конкретных результатов, в том числе отмены санкций, и в принципе не очень верит в то, что американцы всерьез настроены нормализовать отношения. Например, в Беларуси по-прежнему нет посла США. Но, естественно, снятие санкций, если бы оно произошло, расценивалось бы белорусской стороной как крупный шаг в нормализации отношений.