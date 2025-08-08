Лукашенко раскрыл подробности переговоров с официальными представителями США

Глава государства, говоря о взаимодействии Беларуси и США, обратил внимание, что двусторонние отношения характеризовались положительно и было время, когда Президент играл в хоккей в одной команде с послом США. Но потом, особенно в период специальной военной операции, которую начала Россия, отношения серьезно ухудшились.
Тем не менее каналы общения между странами всегда продолжали существовать, в основном по линии спецслужб, и потому они оставались вне публичной плоскости. «Я этот процесс контролировал. По линии спецслужб были контакты. К этому каналу я мог подключать МИД, если нужно, правительство по каким-то вопросам, допустим, по санкциям, — уточнил Александр Лукашенко. — Если мы говорим о каких-то дальнейших шагах или выработке концепции, чтобы на бумагу положить какой-то проект документа, я подключаю Министерство иностранных дел. Но в основном по линии спецслужб. С вашей стороны был подключен Кристофер Смит (заместитель помощника госсекретаря США. — Прим. БЕЛТА)». «Приличный человек, которого я ЦРУшником всегда в шутку называю, когда он приезжает. Уже раз пять мы встречались с ним», — добавил глава государства.
По словам Президента, именно этот человек с американской стороны сыграл ключевую роль в организации визитов в Беларусь официальных представителей США. В том числе визита спецпосланника Президента США по Украине Кита Келлога для встречи с Александром Лукашенко в июне этого года. «Это же уже пятая делегация Соединенных Штатов Америки, — раскрыл подробности белорусский лидер. — Кстати, они были инициаторами. И надо отдать должное, главную роль играл и сейчас, наверное, играет Смит». При этом, естественно, Президент Дональд Трамп в курсе происходящего, но, как считает Александр Лукашенко, вряд ли так уж сильно погружен в эту тему.
Президент отметил, что с инициативой об организации встречи в Минске вышла американская сторона через белорусских дипломатов, работающих в Нью-Йорке. «Поступает информация от американцев: хотели бы поговорить, обсудить некоторые проблемы регионального характера, глобальные проблемы, поговорить об этом. Хотели бы — пожалуйста, мы для этого открыты», — рассказал Александр Лукашенко. Он обратил внимание, что белорусская сторона, хоть и была заинтересована в таком диалоге, но не настаивала на том, чтобы делать его публичным.
«Не мне тебе рассказывать, что такое Америка. Это лидер в нашем мире. Да, ослабленный, да, чудите вы порой непонятно зачем, Президент иногда заявление утром делает одно, вечером — другое, а действует уже по-другому. Всего хватает. Но Америка есть Америка, и у нас не лучшие отношения, санкции… Что хорошего в санкциях? — сказал глава государства. — Мы зависимы от Америки, и не только мы, но и многие государства в силу сложившейся ситуации, хоть она и меняется. Поэтому целый комплекс проблем для нас. Предлагают разговор — хорошо».
Александр Лукашенко подчеркнул, что для него не был принципиален статус участников переговоров от США. «Это мое кредо, это мой принцип: разговаривать надо со всеми, если хочешь нормальных отношений. Если не разговариваешь, то потихоньку движешься к войне. Нам это не надо. Вот было такое предложение, они приехали, очень корректно вели себя», — пояснил он.
При этом белорусская сторона всегда выполняла договоренности и соблюдала конфиденциальность. «Американцы просили не предавать (огласке. — Прим. БЕЛТА). Притом они же приезжали не так, как вы, на автобусе. Они приезжали как представители спецслужб. Хорошо, хотите так — мы вас так примем. Но предупреждали: литовцы-то видят, что вы приехали. — “Ну, мы тут с литовцами… Друзья же, свои”, — рассказал Президент. — Через несколько часов после отъезда — заявления американцев: вот, освобожден тот, этот. Рубио (Марко Рубио, госсекретарь США. — Прим. БЕЛТА), помню, делал какое-то заявление… Думаю, может быть, американским лидерам надо было сделать это заявление, вижу стиль Трампа: “Вот я, тут я сделал”.
Глава государства подчеркнул, что Беларусь в начале активизации диалога с США не ставила перед собой цели добиться конкретных результатов, в том числе отмены санкций, и в принципе не очень верит в то, что американцы всерьез настроены нормализовать отношения. Например, в Беларуси по-прежнему нет посла США. Но, естественно, снятие санкций, если бы оно произошло, расценивалось бы белорусской стороной как крупный шаг в нормализации отношений.
Журналист заметил, что администрация Трампа хочет видеть от чиновников конкретные результаты, которые можно представить избирателям как свои успехи, достижения. Именно так и было преподнесено освобождение в Беларуси некоторых заключенных после визита в страну американцев.
Александр Лукашенко подтвердил, что эти освобождения стали результатом договоренностей с представителями США, но подчеркнул, что к ним никакого отношения не имели наши беглые: «Они не участники переговоров по освобождению этих людей. Они никогда и не ставили вопрос об освобождении. Ну, исключая Позняка и старую, как говорят, оппозиционную гвардию, которая на Западе, — они все время за отмену санкций, за политзаключенных воюют. А эти — шарлатаны, “тихушки-лахушки” не имеют никакого отношения к этим освобожденным. Это наши договоренности с американцами. Это жестко. Мы это застолбили, и я их предупредил: “Если только вы где-то скажете, я вынужден буду озвучить все наши позиции”. Американцы это соблюдают».
То есть в Беларуси рассматривалась возможность помилования главой государства тех заключенных, о которых просили американцы. И это никакие не политзаключенные, а люди, осужденные за совершение серьезных преступлений. В частности, один был приговорен к смертной казни (гражданин Германии) и его освобождение было камнем преткновения при осуществлении обмена между Россией и странами Запада. «Я говорю: “Ну если это так, если вы не можете с россиянами осуществить обмен из-за этого одного человека, я его помиловал и передал”. То есть вот были конкретные цели», — объяснил мотивы Президент.
При этом Александр Лукашенко не считает правильным акцентировать внимание на отдельных персоналиях из тех, кто был помилован. Хотя именно так делают представители некоторых СМИ — концентрируются только на одной-двух фамилиях. «Вы говорите: “Тихановский”. Слушайте, но там было еще 13 (человек помилованных в тот раз. — Прим. БЕЛТА). И мне что Тихановский, что они — одинаково, — сказал Президент. — Но это было мое решение. Его там (среди тех, о ком вели речь американцы. — Прим. БЕЛТА) не было. Я говорю: “Ну, слушайте, эта Светлана Тихановская уже плачется, хочет воссоединиться. Семья там, дети, двое детишек. Ладно, я приму решение по Тихановскому”. Это было мое решение. Но сейчас я вижу, что недовольны вы, Запад. И особенно беглые недовольны, что я его отпустил».