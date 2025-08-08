Ричмонд
+18°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Финал двухнедельной интриги». Телеграм-канал «Пул Первого» сказал, что Лукашенко дал большое интервью журналу Time

«Пул Первого» раскрыл, что Лукашенко дал большое интервью журналу Time.

Источник: Комсомольская правда

Телеграм-канал «Пул Первого» раскрыл, что президент Беларуси Александр Лукашенко 25 июля 2025 года дал большое интервью журналу Time.

«Финал двухнедельной интриги», — говорится в сообщении.

До 8 августа название мирового СМИ, которому дал интервью президент Беларуси, не раскрывалось. В телеграм-канале уточнили, что президент дал большое интервью журналу Time. Во время интервью затрагивались разные темы: место Беларуси в мировой политике, переговоры, война, мир.

Автором интервью с главой государства выступил Саймон Шустер, американский журналист и писатель, который родился с Москве в 1983 году, а с 2013 года работает в указанном издании. В телеграм-канале отметили, что у журналиста запрет на въезд в Россию и он является автором двух книг о Владимире Зеленском.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о военно-политической обстановке вокруг страны: «Агрессивно в отношении Беларуси настроены наши соседи — Польша и страны Балтии».

Тем временем Лукашенко сказал, на кого нельзя жалеть денег в Беларуси.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше