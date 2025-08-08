«Финал двухнедельной интриги». Телеграм-канал «Пул Первого» сказал, что Лукашенко дал большое интервью журналу Time

Автором интервью с главой государства выступил Саймон Шустер, американский журналист и писатель, который родился с Москве в 1983 году, а с 2013 года работает в указанном издании. В телеграм-канале отметили, что у журналиста запрет на въезд в Россию и он является автором двух книг о Владимире Зеленском.