«Финал двухнедельной интриги». Телеграм-канал «Пул Первого» сказал, что Лукашенко дал большое интервью журналу Time

Телеграм-канал «Пул Первого» раскрыл, что президент Беларуси Александр Лукашенко 25 июля 2025 года дал большое интервью журналу Time.
«Финал двухнедельной интриги», — говорится в сообщении.
До 8 августа название мирового СМИ, которому дал интервью президент Беларуси, не раскрывалось. В телеграм-канале уточнили, что президент дал большое интервью журналу Time. Во время интервью затрагивались разные темы: место Беларуси в мировой политике, переговоры, война, мир.
Автором интервью с главой государства выступил Саймон Шустер, американский журналист и писатель, который родился с Москве в 1983 году, а с 2013 года работает в указанном издании. В телеграм-канале отметили, что у журналиста запрет на въезд в Россию и он является автором двух книг о Владимире Зеленском.
