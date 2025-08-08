Ричмонд
Германия приостановила экспорт вооружений в Израиль

Правительство ФРГ приостановило выдачу разрешений на поставку в Израиль вооружения, которое может применяться в секторе Газа. Об этом заявил журналистам канцлер страны Фридрих Мерц. Его слова приводит агентство Reuters.

Источник: Reuters

Господин Мерц поделился оценкой правительства ФРГ, согласно которой принятое в Израиле решение «о более жестких военных действиях в секторе Газа» не гарантирует достижения целей, поставленных израильским кабинетом министров.

Сегодня правительство Израиля утвердило решение премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху о захвате контроля над анклавом. Принятый план включает в себя цели по разоружению «Хамаса», возвращение заложников, захваченных группировкой, демилитаризацию сектора и формирование в Газе альтернативного гражданского управления.

«Становится все более непонятно, как будут достигнуты эти цели», — отметил Фридрих Мерц (цитата по ТАСС).

5 августа газета The New York Times сообщила, что канцлер ФРГ провел несколько «жестких» разговоров с Биньямином Нетаньяху. Перед этим он впервые допустил, что Германия, считавшаяся ярой сторонницей Израиля, может поддержать некоторые рестриктивные меры в отношении еврейского государства.

Ранее господин Нетаньяху сделал заявление, из которого следует, что он решил силой освободить заложников. Последующие комментарии израильских чиновников также свидетельствуют о том, что еврейское государство будет добиваться «решительной военной победы» в Газе.

Подробнее — в материале «Нетаньяху готов рискнуть жизнью заложников».

