Президент Казахстана совершит в ноябре государственный визит в Москву

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев совершит в ноябре государственный визит в Москву. Об этом Zakon.kz 8 августа сообщил советник — пресс-секретарь главы государства Руслан Желдибай.

Источник: akorda.kz

Предстоящий визит обсуждался в сегодняшнем телефонном разговоре Касым-Жомарта Токаева с президентом РФ Владимиром Путиным, который состоялся по инициативе российской стороны.

Президент Казахстана заявил, что придает особое значение предстоящему в ноябре данного года государственному визиту в Москву, целью которого будет углубление всестороннего сотрудничества в духе стратегического партнерства и союзничества.

подчеркнул Руслан Желдибай

По его словам, беседа носила исключительно дружеский и доверительный характер.

Основное внимание было уделено урегулированию украинского конфликта. Владимир Путин подробно проинформировал об итогах переговоров со спецпредставителем президента США Дональда Трампа. Касым-Жомарт Токаев приветствовал достигнутые предварительные договоренности, отметил, что Казахстан изначально выступал за поиск формулы мира для прекращения военных действий.

добавил пресс-секретарь главы государства