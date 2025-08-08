Ричмонд
Журналист Time, взявший интервью у Лукашенко, пять часов простоял на границе

МИНСК, 8 авг — Sputnik. Корреспондент журнала Time Саймон Шустер рассказал, что простоял пять часов на литовской границе перед тем, как попасть в Беларусь.

Источник: Пресс-служба президента Беларуси

В начале интервью с Александром Лукашенко, которое Шустер взял в конце июля, журналист сообщил, что увидел на литовской границе вывеску, на которой написано: «Осторожно, вы едете в Беларусь (оккупирована Кремлем)».

Так и написано: «оккупирована Кремлем»? Сделаю замечание спецслужбам, почему они мне не доложили. Первый раз слышу.

удивился президент Беларуси

Шустер признался, что ради таких впечатлений стоило постоять пять часов на границе. На это Александр Лукашенко подчеркнул, что так долго репортер простоял не по причине бездействия белорусских пограничников.

Нет, нет, проверяли пассажиров. Конечно, во многих странах Европы границ уже не существует вообще.

сказал журналист

«Не существовали! Сейчас они постепенно восстанавливаются. И кто бы мог подумать: между Польшей и Литвой вчера уже закрылась (граница) в связи с миграционными перемещениями. Ладно, с Беларусью: диктатура, Кремль и так далее», — сыронизировал Лукашенко.

Как ранее сообщил Telegram-канал «Пул Первого», глава белорусского государства в конце июля дал интервью американскому журналу Time. Интервьюером выступил журналист и писатель Саймон Шустер, родившийся в Москве в 1983 году.

