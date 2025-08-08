Ричмонд
Польша заявила о скорой заморозке украинского конфликта

Премьер-министр Польши Дональд Туск допустил возможность скорого замораживания украинского конфликта. Такое заявление Туск сделал по итогам переговоров с Владимиром Зеленским, сообщает The Guardian.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«Есть определенные сигналы, у меня также есть интуиция, что, возможно, прекращение конфликта <…> может произойти скорее раньше, чем позже», — цитируют Дональда Туска «Ведомости».

Польский премьер также отметил, что 8 августа истекает срок ультиматума Трампа по решению конфликта на Украине. Комментируя ситуацию, Туск заявил о вероятном прекращении боевых действий в ближайшее время, подчеркнув, что украинская сторона настроена оптимистично.

14 июля Дональд Трамп озвучил планы санкционных мер. Изначально американский президент установил 50-дневный срок для разрешения украинского кризиса, пригрозив в случае невыполнения введением стопроцентных таможенных пошлин для государств, закупающих российские энергоресурсы. Однако позднее он существенно сократил срок ультиматума до 10−12 дней, установив финальную дату —8 августа.

