Польша заявила о скорой заморозке украинского конфликта

«Есть определенные сигналы, у меня также есть интуиция, что, возможно, прекращение конфликта <…> может произойти скорее раньше, чем позже», — цитируют Дональда Туска «Ведомости».
Польский премьер также отметил, что 8 августа истекает срок ультиматума Трампа по решению конфликта на Украине. Комментируя ситуацию, Туск заявил о вероятном прекращении боевых действий в ближайшее время, подчеркнув, что украинская сторона настроена оптимистично.
14 июля Дональд Трамп озвучил планы санкционных мер. Изначально американский президент установил 50-дневный срок для разрешения украинского кризиса, пригрозив в случае невыполнения введением стопроцентных таможенных пошлин для государств, закупающих российские энергоресурсы. Однако позднее он существенно сократил срок ультиматума до 10−12 дней, установив финальную дату —8 августа.