Лукашенко прокомментировал возможность своей встречи с Трампом

Главу государства спросили, возможна ли его встреча с американским лидером как один из итогов диалога с представителями США, которые в последнее время посещали Минск.



Александр Лукашенко рассказал, что на данный момент такая встреча не стоит в повестке дня, хотя для Дональда Трампа она могла бы оказаться достаточно важной. «Ему было бы архиполезно (встретиться. — Прим. БЕЛТА), если он искренен в своих заявлениях о внутренней и внешней политике, — отметил Президент Беларуси. — Потому что в отличие от вас всех, кто вокруг него бегает, я бы ему открыл глаза на многие вещи. В том числе американо-российские отношения, по конфликту в Украине особенно. И, естественно, о позиции Беларуси».