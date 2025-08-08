Лукашенко прокомментировал возможность своей встречи с Трампом

Главу государства спросили, возможна ли его встреча с американским лидером как один из итогов диалога с представителями США, которые в последнее время посещали Минск.
Александр Лукашенко рассказал, что на данный момент такая встреча не стоит в повестке дня, хотя для Дональда Трампа она могла бы оказаться достаточно важной. «Ему было бы архиполезно (встретиться. — Прим. БЕЛТА), если он искренен в своих заявлениях о внутренней и внешней политике, — отметил Президент Беларуси. — Потому что в отличие от вас всех, кто вокруг него бегает, я бы ему открыл глаза на многие вещи. В том числе американо-российские отношения, по конфликту в Украине особенно. И, естественно, о позиции Беларуси».
Глава государства добавил, что в целом хорошо относится к Дональду Трампу и публично высказывался в его поддержку в тот период, когда у власти в США был Президент Байден и против Трампа была развязана целая кампания. «Я в открытую критиковал вашу демократию так называемую, вашего Президента Байдена и поддерживал Трампа. Это было позорище — то, что вы творили с Трампом до последних президентских выборов», — обратил внимание он.
Но в то же время сейчас Президент Беларуси критически отзывается о действиях и высказываниях американского лидера в публичном поле. Они зачастую противоречивы или голословны, а значит, не воспринимаются всерьез и не вызывают доверия. Один из последних примеров — его многочисленные заявления в СМИ о намерении США ввести пошлины для других стран. «У вас кроме пошлин, наверное, никакой политики больше нет. И притом пошлины утром одни, вечером другие. Но прежде, чем говорить о пошлинах и потом их отменять и дезавуировать свои заявления, проработай это. Это не так сложно», — считает Александр Лукашенко.
По его мнению, одна из причин такого положения дел кроется в характере Дональда Трампа, из-за которого люди в его окружении не осмеливаются говорить откровенно или критически о тех или иных его решениях, высказываниях. Эта тема, в частности, затрагивалась во время визита в Минск представителей США и их встречи с Президентом Беларуси. Александр Лукашенко рассказал про один из эпизодов: «Мы обсуждали, долго разговаривали. Потом я в шутку говорю: “Знаете, вам не хватает диктатора одного в Соединенных Штатах Америки”. — “У нас своих хватает”. — Я говорю: “Нет, наверное, не хватает. Я имею в виду меня. Я вашему Президенту сказал бы многое”.