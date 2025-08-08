Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Саденов доложил Токаеву о криминогенной ситуации в Казахстане

Астана. 8 августа. КазТАГ — Министр внутренних дел Ержан Саденов доложил президенту Касым-Жомарту Токаеву о криминогенной ситуации в Казахстане, сообщает пресс-служба Акорды.

Источник: Пресс-служба Акорды

«Глава государства принял министра внутренних дел Ержана Саденова. Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о криминогенной обстановке в стране и реализации органами внутренних дел принципа Закона и Порядка. Президент был ознакомлен с ходом исполнения его поручений, данных на расширенной коллегии правоохранительных органов», — говорится в сообщении в пятницу.

Саденов доложил, что в результате принятых комплексных мер за семь месяцев 2025 года в стране количество преступлений сократилось на 9 тыс.

«Отмечается снижение уровня всех основных видов преступлений, включая такие опасные, как убийства, разбои, причинение тяжкого вреда здоровью, хулиганство. Улучшена их раскрываемость. Ликвидированы 146 особо опасных преступных групп, причастных тяжким и особо тяжким преступлениям. По всем уголовным делам, находящимся в производстве полиции, гражданам возмещен ущерб на сумму более Т28 млрд», — сказано в сообщении.

Также министр рассказал о результатах работы по розыску преступников.

«За отчетный период задержано 956 разыскиваемых лиц, 24 из них экстрадированы в Казахстан из-за рубежа. Установлено местонахождение 600 без вести пропавших лиц, в том числе 125 несовершеннолетних. По линии противодействия интернет-мошенничеству ликвидированы шесть call-центров, заблокированы 67 млн фрод-звонков и свыше 3 тыс. мошеннических сайтов. Пресечен вывод мошенниками Т2,8 млрд. Не допущено в оборот более 11 тонн наркотиков, заблокировано 19,5 тыс. наркосайтов», — добавили в Акорде.

Саденов проинформировал о мерах по профилактике преступлений в состоянии опьянения, повышению кадрового потенциала, совершенствованию уголовно-исполнительной системы.

Токаев дал ряд поручений по дальнейшему повышению уровня правопорядка и общественной безопасности в стране.