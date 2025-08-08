Саденов доложил Токаеву о криминогенной ситуации в Казахстане

«Глава государства принял министра внутренних дел Ержана Саденова. Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о криминогенной обстановке в стране и реализации органами внутренних дел принципа Закона и Порядка. Президент был ознакомлен с ходом исполнения его поручений, данных на расширенной коллегии правоохранительных органов», — говорится в сообщении в пятницу.