«Я и сейчас не верю, что американцы пойдут серьезно и будут серьезно настроены по основным вопросам — снятия санкций и нормализации отношений», — сказал Лукашенко в интервью американскому изданию TIME, которое показал белорусский телеканал «Первый информационный».
Лукашенко усомнился в серьезном настрое США снять санкции
МИНСК, 8 авг — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сомневается в серьезном настрое США по снятию санкций с республики и по полной нормализации отношений Вашингтона с Минском.