Лукашенко сказал про готовность организовать переговоры Путина, Зеленского и Трампа в Минске

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время интервью американскому журналу Time сказал, что пригласил Владимира Путина, Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Минск на переговоры, пишет БелТА.
Глава государства акцентировал внимание на том, что к указанным переговорам нельзя подходить спонтанно. Он уточнил, что переговоры нуждаются в предварительной подготовке и проработке.
— Заранее давайте определимся: к примеру, город-герой Минск, Стамбул, Женева, определились — через месяц будет эта встреча. Первый день — американо-российские отношения, к примеру, обсуждаем. Во второй день, если придем к согласию по проекту документа какого-то, приглашаем Зеленского, Лукашенко, Петрова, Сидорова. Это будет выглядеть достойно, — высказал мнение президент Беларуси.
Вместе с тем Александр Лукашенко уточнил, что подобные переговоры можно было организовать в Минске. Глава государства добавил, что президент России Владимир Путин с удовольствием провел бы встречу с президентом США Дональдом Трампом в Минске.
— Давайте делать маленькие шажки. А «50 дней, не сделаете — мы это» — слушайте, это несерьезно, — заявил президент Беларуси.
Однако журналист американского издания выразил сомнения в том, что встречу можно организовать легко до прекращения огня.
— Правильно, надо подготовить заранее, — подчеркнул Александр Лукашенко.
По его словам, необходимо заранее подготовить указанный визит.
— Хотите, я возьмусь за это. Американская часть, российская. Я готов за это взяться, подготовить эту встречу. Во имя мира. И вот давайте начнем готовить — посмотрите, как Зеленский поступит. Он будет упираться: «Я категорически против!», — отметил глава государства.
Журналист Time согласился с тем, что Владимир Зеленский вряд ли приедет в Минск на переговоры. В ответ на это президент Беларуси заявил:
— А что ему Минск? Минск ему добра желает больше, чем где.
