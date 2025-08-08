Лукашенко сказал про готовность организовать переговоры Путина, Зеленского и Трампа в Минске

— Заранее давайте определимся: к примеру, город-герой Минск, Стамбул, Женева, определились — через месяц будет эта встреча. Первый день — американо-российские отношения, к примеру, обсуждаем. Во второй день, если придем к согласию по проекту документа какого-то, приглашаем Зеленского, Лукашенко, Петрова, Сидорова. Это будет выглядеть достойно, — высказал мнение президент Беларуси.