Лукашенко: мы каждый день, каждый месяц готовимся к войне, чтобы избежать ее

Глава государства отметил, что существенный вклад в укрепление обороноспособности Беларуси вносят российские партнеры. Александр Лукашенко пояснил, что Россия понимает стратегическое значение Беларуси для обеспечения собственной национальной безопасности, поэтому и оказывает ей свою поддержку в этом вопросе.
«Абсолютно откровенно скажу. Когда мы помогали России немало (что говорить — боеприпасами и прочее), я сказал своему старшему брату, другу своему: “Знаешь, я все это понимаю, ситуация такова — и поляки там бесятся, и прочие. Мне нужны сильные аргументы”. — “Какие?” Я говорю: “Нужно вернуть ядерное оружие в Беларусь”. Оно возвращено. Вы считаете, что против ядерной страны кто-то начнет войну? Вы знаете, как бы не ерепенились вы против Северной Кореи, вы против нее войну не начинаете», — заметил Президент.
Отвечая на уточняющий вопрос журналиста о ядерной доктрине Беларуси, Александр Лукашенко рассказал, что им подписан соответствующий указ, который регламентирует обращение с ядерным оружием. «Он находится в сейфах у тех, у кого он должен находиться. Мы четко понимаем и представляем, что это такое, как это делать. Цели определены», — добавил глава государства.
«У России достаточно сил, чтобы нас усилить. Мы же готовимся к войне. Я это откровенно говорил: мы каждый день, каждый месяц готовимся к войне, чтобы избежать ее, — заявил белорусский лидер. — Мы знаем, что делать. Мы извлекли уроки из всех последних войн. Наша концепция основана на том, что мы готовы нанести неприемлемый ущерб Польше, Литве, Латвии там, Эстонии — кто против нас будет воевать. Неприемлемый ущерб. Я один из элементов вам только что описал. Поэтому они понимают, что в данном случае мы, может быть, и не победим в этой войне, но морду набьем хорошо. И Россия в том объеме, который нам сегодня нужен, помогает и поможет как союзник».
Александр Лукашенко напомнил, что к концу года в Беларуси появится ракетный комплекс «Орешник», который может нести и ядерный боезаряд. Первые позиции, где он будет размещен, уже определены.
«Применять ядерное оружие ни Путин, ни я, никто не хочет. Мы же не самоубийцы. Но ваши сателлиты, ваши друзья, союзники пусть тоже это поймут, и я открыто говорил: если только кто-то переступит нашу границу, мы ответим сразу всем тем оружием, которое у нас есть. Это не запугивание, я просто предупреждаю», — подчеркнул Президент.