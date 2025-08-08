Лукашенко: мы каждый день, каждый месяц готовимся к войне, чтобы избежать ее

«У России достаточно сил, чтобы нас усилить. Мы же готовимся к войне. Я это откровенно говорил: мы каждый день, каждый месяц готовимся к войне, чтобы избежать ее, — заявил белорусский лидер. — Мы знаем, что делать. Мы извлекли уроки из всех последних войн. Наша концепция основана на том, что мы готовы нанести неприемлемый ущерб Польше, Литве, Латвии там, Эстонии — кто против нас будет воевать. Неприемлемый ущерб. Я один из элементов вам только что описал. Поэтому они понимают, что в данном случае мы, может быть, и не победим в этой войне, но морду набьем хорошо. И Россия в том объеме, который нам сегодня нужен, помогает и поможет как союзник».