Лукашенко рассказал, почему ухудшились отношения Белоруссии и США

«Вы знаете, у нас всегда были хорошие отношения с Соединенными Штатами Америки, а с некоторыми послами США я играл в хоккей в одной команде. Посол США был в моей команде. В одной пятерке мы даже играли. Пять лет тому назад это было. У нас всегда были хорошие отношения. Но потом, особенно в период специальной военной операции, которую начала Россия, у нас отношения серьезно ухудшились», — сказал Лукашенко в интервью американскому изданию TIME, которое показал белорусский телеканал «Первый информационный».
По его словам, начало ухудшению отношений положила Украина. «Начало (ухудшению) было положено не каким-то Трампом, Байденом из США, а с нашей родной, братской Украины, моей Украины, где мои предки родились… Вот они (украинская сторона — ред.) первыми начали нас давить, как в народе говорят. Захватили 74 или 75 большегрузов, которые товары им везли и в порты, в Одессу. Мы через порты одесские работали», — сказал белорусский президент.