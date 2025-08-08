Лукашенко предложил формат переговоров и перемирия России и Украины

«Если разумно провести переговоры и пойти [Украине] на уступки России, а России — на уступки Украине (надо определить эти вопросы и сделать взаимные уступки), Россия никогда больше не будет воевать с Украиной. Никогда», — сказал Лукашенко. Текстовая версия интервью опубликована на сайте президента Белоруссии.
По мнению Лукашенко, российский президент Владимир Путин может согласиться, например, на воздушное перемирие, но на этот шаг одновременно должна пойти и Украина. «Соберитесь втроем где-нибудь. Трамп, Путин — договоритесь в первый день и пригласите Зеленского. В первый день поговорить о российско-американских отношениях, а во второй — по этой проблеме. Пригласите Зеленского, положите на стол: вот воздушное перемирие», — сказал он.
Белорусский президент напомнил, что говорил о необходимости подключить к переговорному процессу представителей США еще во время первых встреч в Минске: «иначе толку не будет». Однако ни Дональд Трамп во время своего первого президентского срока, ни сменивший его на этом посту Джо Байден так и не подключились к переговорам, отметил он. Нынешний же подход американской стороны Лукашенко тоже считает «ультимативным» и «неуместным».
Речь идет об ультиматуме, который Трамп выдвинул для достижения перемирия на Украине. Американский президент заявил, что дает 50 дней на урегулирование конфликта, но потом сократил дедлайн до десяти дней. Срок этого ультиматума истекает сегодня, 8 августа. По его истечении Трамп обещал ввести в отношении России и ее торговых партнеров вторичные пошлины «примерно 100%». Россия считает санкции западных стран незаконными.
«Надо встречаться, надо разговаривать. Вот за эти 50 дней надо сделать все, чтобы: первый шаг — не летали ракеты и дроны; второй шаг — к 50 дням прийти, чтобы вообще прекратить стрельбу. Прекратить стрельбу, огонь прекратить и договариваться об окончательном мире», — сказал Лукашенко.
В 2022 году в Белоруссии прошло несколько раундов переговоров по урегулированию конфликта между Россией и Украиной. В конце февраля и начале марта стороны провели три раунда очно — при посредничестве Александра Лукашенко, за ними последовало несколько встреч по видеосвязи. После этого переговорные группы встречались на территории Турции, а также в формате видеосвязи. Однако в мае 2022 года переговоры были прекращены.
В мае 2025 года российская и украинская делегации вновь встретились в Стамбуле. На данный момент стороны провели уже три раунда переговоров: 16 мая, 2 июня и 23 июля. Практическими результатами встреч стали обмены пленными и телами погибших военных. Стороны также представили друг другу проекты меморандумов об урегулировании конфликта.