Лукашенко предложил формат переговоров и перемирия России и Украины

Белорусский президент напомнил, что говорил о необходимости подключить к переговорному процессу представителей США еще во время первых встреч в Минске: «иначе толку не будет». Однако ни Дональд Трамп во время своего первого президентского срока, ни сменивший его на этом посту Джо Байден так и не подключились к переговорам, отметил он. Нынешний же подход американской стороны Лукашенко тоже считает «ультимативным» и «неуместным».