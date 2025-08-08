Лукашенко о внешней политике Беларуси: я никогда на двух стульях не сидел

«Я с ними должен иметь отношения. Я и россиянам об этом говорю. И потом, у меня же и интересы есть какие-то в этих государствах. В том же Европейском союзе. И даже в далекой Америке есть свои интересы. Прежде всего экономические. Дипломатического характера. Что тут плохого? Это естественно», — констатировал Президент.



В то же время он обратил внимание, что главными союзниками для Беларуси остаются Россия и Китай. В числе приоритетов также страны дальней дуги.



«Это же естественно. И мир ведь меняется. Нельзя же вот раз и навсегда сесть в ту телегу, как это было 100 лет назад или в советские времена, и на ней скакать. Мир изменился, и мы должны меняться. Если не будем меняться, разотрут, изомнут и уничтожат», — убежден белорусский лидер.