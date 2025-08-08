Лукашенко о внешней политике Беларуси: я никогда на двух стульях не сидел

Александр Лукашенко отметил, что на Западе можно услышать мнения о том, что Беларусь «оккупирована Кремлем». В этой связи Президент обратил внимание на ситуацию в соседних странах. В той же Украине — богатая, мощная, в три раза богаче Беларуси, эта страна давно оккупирована Западом.
«А Польша кем оккупирована? А страны Балтии, которые ползают там даже не у американцев. Американцы уже, наверное, презрительно на них смотрят. У европейцев, у тех же поляков ползают. Там со стола крошки сбросили — они хватают, чтобы их поклевать, как куренки. Они не оккупированы?» — спросил глава государства.
«Все мы от кого-то зависим, особенно средние, малые государства. И все мы стремимся к кому-то прислониться, быть в союзе, чтобы обеспечить в том числе свою безопасность. Это называется политикой балансирования. Меня часто упрекали, что я на двух стульях чуть ли не хочу усидеть. Никогда на двух стульях не сидел», — заявил Александр Лукашенко.
Он подчеркнул, что Беларусь всегда стремилась развивать дружественные отношения со своими соседями. Ведь они, как часто говорит глава государства, от Бога, их не выбирают.
«Я с ними должен иметь отношения. Я и россиянам об этом говорю. И потом, у меня же и интересы есть какие-то в этих государствах. В том же Европейском союзе. И даже в далекой Америке есть свои интересы. Прежде всего экономические. Дипломатического характера. Что тут плохого? Это естественно», — констатировал Президент.
В то же время он обратил внимание, что главными союзниками для Беларуси остаются Россия и Китай. В числе приоритетов также страны дальней дуги.
«Это же естественно. И мир ведь меняется. Нельзя же вот раз и навсегда сесть в ту телегу, как это было 100 лет назад или в советские времена, и на ней скакать. Мир изменился, и мы должны меняться. Если не будем меняться, разотрут, изомнут и уничтожат», — убежден белорусский лидер.