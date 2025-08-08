Лукашенко раскрыл подробности переговоров с США

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время интервью американскому журналу Time раскрыл подробности переговоров с США, пишет БелТА.
Александр Лукашенко, говоря про взаимодействие Беларуси и США, подчеркнул, что двусторонние отношения между странами характеризовались положительно. Президент отметил: было время, когда он играл в хоккей в одной команде с послом США. Однако потом, особенно в период специальной военной операции, которую начала Россия, отношения серьезно ухудшились.
Глава государства добавил, что каналы общения между Беларусью и США продолжали существовать, в основном по линии спецслужб. По этой причине они оставались вне политики.
— Я этот процесс контролировал. По линии спецслужб были контакты. К этому каналу я мог подключать МИД, если нужно, правительство по каким-то вопросам, допустим, по санкциям, — привел подробности президент Беларуси.
По словам главы государства, если идет речь о каких-то дальнейших шагах или же выработке концепции, чтобы на бумагу положить какой-то проект документа, то к указанной работе подключают Министерство иностранных дел.
— Но в основном по линии спецслужб. С вашей стороны был подключен Кристофер Смит (заместитель помощника госсекретаря США. — Ред.). «Приличный человек, которого я ЦРУшником всегда в шутку называю, когда он приезжает. Уже раз пять мы встречались с ним», — отметил президент Беларуси.
Александр Лукашенко заметил, что именно указанный американский дипломат сыграл ключевую роль в организации визитов в Беларусь официальных представителей США, в том числе визита спецпосланника президента США по Украине Кита Келлога (подробнее мы писали здесь).
— Это же уже пятая делегация Соединенных Штатов Америки. Кстати, они были инициаторами. И надо отдать должное, главную роль играл и сейчас, наверное, играет Смит, — привел подробности глава государства.
Президент акцентировал внимание на том, что президент США Дональд Трамп в курсе происходящего. По его словам, он вряд ли сильно погружен в указанную тему. Александр Лукашенко отметил, что с инициативой об организации встречи в Минске вышла американская сторона через белорусских дипломатов, работающих в Нью-Йорке.
— Поступает информация от американцев: хотели бы поговорить, обсудить некоторые проблемы регионального характера, глобальные проблемы, поговорить об этом. Хотели бы — пожалуйста, мы для этого открыты, — сообщил глава государства.
Президент подчеркнул: Беларусь хоть и была заинтересована в указанном диалоге, но не настаивала на том, чтобы делать его публичным.
