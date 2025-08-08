Лукашенко раскрыл подробности переговоров с США

Александр Лукашенко, говоря про взаимодействие Беларуси и США, подчеркнул, что двусторонние отношения между странами характеризовались положительно. Президент отметил: было время, когда он играл в хоккей в одной команде с послом США. Однако потом, особенно в период специальной военной операции, которую начала Россия, отношения серьезно ухудшились.