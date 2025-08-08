Ричмонд
Лукашенко назвал условие, когда Россия больше не будет воевать с Украиной

Лукашенко сказал о переговорах России и Украины.

Источник: Комсомольская правда

Условие, когда Россия никогда больше не будет воевать с Украиной, в интервью американскому журналу Time назвал президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщает БелТА.

«Если разумно провести переговоры и пойти на уступки России, а России — на уступки Украине (надо определить эти вопросы и сделать взаимные уступки), Россия никогда больше не будет воевать с Украиной. Никогда», — подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко отметил, что если бы президент Украины Владимир Зеленский в свое время прислушался бы к нему, то Украина не потеряла бы такие территории.

Кстати, Александр Лукашенко сказал про готовность организовать переговоры Путина, Зеленского и Трампа в Минске.

Мы писали, что телеграм-канал «Пул Первого» сказал, что Лукашенко дал большое интервью журналу Time: «Финал двухнедельной интриги».

