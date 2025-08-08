Лукашенко назвал условие, когда Россия больше не будет воевать с Украиной

Условие, когда Россия никогда больше не будет воевать с Украиной, в интервью американскому журналу Time назвал президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщает БелТА.
«Если разумно провести переговоры и пойти на уступки России, а России — на уступки Украине (надо определить эти вопросы и сделать взаимные уступки), Россия никогда больше не будет воевать с Украиной. Никогда», — подчеркнул белорусский лидер.
Александр Лукашенко отметил, что если бы президент Украины Владимир Зеленский в свое время прислушался бы к нему, то Украина не потеряла бы такие территории.
Кстати, Александр Лукашенко сказал про готовность организовать переговоры Путина, Зеленского и Трампа в Минске.
