Лукашенко объяснил причины решения о переносе учений «Запад-2025» вглубь Беларуси

Один из вопросов главе государства касался проведения совместных с Россией учений «Запад-2025» и причин, по которым было принято решение изменить первоначальный план и перенести основные маневры вглубь территории Беларуси, подальше от западных границ.
Президент напомнил, что после сообщений о планах Беларуси и России провести эти учения поднялась шумиха, больше всего — в Польше и странах Балтии. В меньшей степени — со стороны Украины, потому что там знают: граница заминирована и пройти в Украину с этой территории невозможно. «Мы никогда не допустим, и это с моей стороны было заявлено, что мы вот сегодня пойдем наступать на Киев и так далее. Украинцы в это не верят. Поляки, литовцы, латыши — они до бешенства доходят, предупреждают: вот, Сувалкский коридор, на Калининград пройдут, Балтику отрежут, три страны захватят натовские и так далее», — заметил Президент.
«Я вам публично сказал, что, отводя войска (это было мое распоряжение) вглубь страны, мы преследовали одну цель — не дать вам возможность нас обвинять в том, что мы готовимся перерезать Сувалкский коридор, захватить на первом этапе три балтийские республики, а потом Польшу. Это глупость полная», — обратил внимание Александр Лукашенко.
«Мы всем доказали, что не собираемся нападать там и что учения будем проводить в центре, в глубине Беларуси. Чтобы вам не дать повода и дальше нас упрекать в том, что мы собираемся нападать, как минимум, на страны восточного Евросоюза — на Польшу, страны Балтии, а тем более на Украину. Это главное», — еще раз разъяснил глава государства.
На уточняющий вопрос, было ли решение Беларуси перенести учения вглубь страны «чувствительным» для России, Президент ответил: «Даже обсуждения не было. Ну отвели и отвели».