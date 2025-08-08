Лукашенко объяснил причины решения о переносе учений «Запад-2025» вглубь Беларуси

Президент напомнил, что после сообщений о планах Беларуси и России провести эти учения поднялась шумиха, больше всего — в Польше и странах Балтии. В меньшей степени — со стороны Украины, потому что там знают: граница заминирована и пройти в Украину с этой территории невозможно. «Мы никогда не допустим, и это с моей стороны было заявлено, что мы вот сегодня пойдем наступать на Киев и так далее. Украинцы в это не верят. Поляки, литовцы, латыши — они до бешенства доходят, предупреждают: вот, Сувалкский коридор, на Калининград пройдут, Балтику отрежут, три страны захватят натовские и так далее», — заметил Президент.