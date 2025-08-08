Ричмонд
Лукашенко высказался о возможности освобождения оппозиционеров

МИНСК, 8 авг — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о возможности освобождения Марии Колесниковой и других белорусских оппозиционеров из заключения.

Источник: © РИА Новости

«Все может быть», — заявил Лукашенко, отвечая на вопрос о возможности освобождения Колесниковой и других оппозиционеров из заключения.

«Это наши конкретные договоренности. Когда мы выполняем свои обязательства, кстати, хочу заметить, что наши эти беглые — я их оппозицией не считаю. Оппозиция должна быть внутри (страны — ред.), если она есть. Есть она и мы их знаем. Кто-то прячется, кто-то — нет. Наши беглые никакого отношения к этому не имеют. Они не участники переговоров по освобождению этих людей. Они и никогда не ставили вопрос об освобождении… Это наши договоренности с американцами. Мы это жестко застолбили», — сказал Лукашенко в интервью американскому изданию Time, которое показал телеканал «Первый информационный».

