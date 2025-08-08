Лукашенко не планирует выдвигаться на новый президентский срок

Нет, он не преемник. Я так и знал, что ты хочешь спросить. Нет, нет, нет. Вот ты у него спроси — ты его можешь так сильно обидеть этим.
Что касается возможного выдвижения на новый президентский срок, Лукашенко ответил, что не собирается этого делать.
Нет, я сейчас уже не планирую, уже не планирую. Я единственное, могу себе позволить где-то для себя, я это тоже не озвучивал: ну, слушайте, если Трампу скоро 80, и он прилично выглядит… Ну я человек тоже спортивный, спортом занимаюсь (…) Я думаю, что я могу от него не отстать в плане состояния здоровья.
Рассуждая на тему преемника, Лукашенко также предположил, что этот будущий президент будет проводить несколько иную политику.
Только сразу пускай ничего не ломает, а так, как я делал. Опираясь на плечи сильных, на то, что есть. Спокойно эволюционно развивал страну, чтобы не было вот этой ломки революционной. А если он убедит общество, что надо идти к какому-то другому состоянию, ради бога.