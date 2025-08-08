Президент Беларуси Александр Лукашенко во время интервью американскому журналу Time Лукашенко раскрыл договоренности, которые нарушили США при визите в Беларусь, пишет БелТА.
Глава государства акцентировал внимание на том, что Беларусь всегда выполняла договоренности и соблюдала конфиденциальность.
Притом они же приезжали не так, как вы, на автобусе. Они приезжали как представители спецслужб. Хорошо, хотите так — мы вас так примем. Но предупреждали: литовцы-то видят, что вы приехали. — «Ну, мы тут с литовцами… Друзья же, свои», — озвучил подробности президент Беларуси.
По словам Александра Лукашенко, через несколько часов после отъезда американской делегации из Беларуси начались заявления со стороны американцев: освобожден тот, этот.
— Рубио (Марко Рубио, госсекретарь США. — Прим. БЕЛТА), помню, делал какое-то заявление… Потом Смит (Кристофер Смит, заместитель помощника госсекретаря США. — Ред.) что-то, наверное, говорил. Это все было в нарушение наших договоренностей в конце. Американцы просили не предавать (огласке. — Ред.)… Думаю, может быть, американским лидерам надо было сделать это заявление, вижу стиль Трампа: «Вот я, тут я сделал», — заметил глава государства.
