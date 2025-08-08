Путин хочет мира и готов к переговорам, заявил Лукашенко

Как передает Белта в интервью американскому изданию Time Лукашенко заявил, что «убежден, что Путин, как и российское общество, хочет мира и готов к переговорам».
«Отнеситесь к нему с уважением. Это не качество его личного характера. Это качество нашего характера, как они говорят, русского мира, славян и так далее. Да и американцев в том числе. Представьте (президента США Дональда — ред.) Трампа на месте Путина. Путин где-то там барражирует по Ближнему Востоку, а какой-то Зеленский, которому вы выволочку непонятно за что и как сделали в Овальном кабинете, позвонил Трампу… Или не позвонил, а через СМИ передал: “Я тут сижу, жду одного и второго. И, Трамп, ты приезжай”. Слушай, после этого ни одного пулемета бы он не поставил Украине из-за этого унижения», — заявил он.
Лукашенко также прокомментировал призыв Зеленского к Путину встретится в Саудовской Аравии. Он заявил, что обсуждал этот вопрос со своим российским коллегой, и на его месте также не поехал бы на встречу.
«Откровенно скажу, когда у меня Путин спросил: “Ты бы как поступил?”, я говорю: “Володя, тебе там делать нечего”. Это было мое мнение. Это выглядело, понимаете, как позерство какое-то. Прилетел: “Я тебя тут жду, давай, приезжай на ковер, тут где-то Трамп”. Так не делается в политике. И никогда Путин на это не пойдет. Вот это тот случай, когда ни в коем случае ему нельзя было идти на это. И я его тогда поддержал, искренне вам говорю. Я ему сказал: “Правильно, тебе там делать нечего”. Это что за позерство такое?» — заявил белорусский лидер.