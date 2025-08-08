В частности, Белый дом указал на результаты в таких областях, как иммиграция, образование, внешняя политика и сфера искусственного интеллекта, на заключение беспрецедентных торговых соглашений и привлечение масштабных инвестиций в экономику США, на возвращение американского доминирования в сфере энергетики и «прекращение культуры пробуждения», а также на обнародование ошеломительных подробностей о мистификации роли России при Бараке Обаме.