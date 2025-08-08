Ричмонд
Fox News: Белый дом отчитался о «200 днях побед Трампа»

Президент США Дональд Трамп отметил 200-й день пребывания на своем посту, и администрация похвасталась его «длинным списком побед», сообщает американский канал Fox News.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Всего за 200 дней Трамп превратил Америку в самую популярную страну в мире. Под неудачным руководством Джо Байдена… Америка была мертва, но президент Трамп быстро восстановил ее величие. Исторические торговые сделки и мирные соглашения, которых он добился от имени американского народа, сделали вторые 100 дней президентства Трампа такими же успешными, как и первые.

Тейлор Роджерс
заместитель пресс-секретаря Белого дома

В первые 100 дней президентства Трамп работал «на предельной скорости», говорится в статье. Согласно Fox, он подписал десятки исполнительных указов, ввел жесткие торговые пошлины для иностранных государств, чтобы снизить торговый дефицит США, вел напряженные переговоры о прекращении военных конфликтов, поручил DOGE расследовать возможные случаи халатности и мошенничества в федеральном правительстве, перекрыл границу США с Мексикой и продолжил обновление правительства, чтобы оно соответствовало политике «Америка превыше всего».

Первые 100 дней правления новой администрации обычно рассматриваются в США как символический ориентир для оценки первых успехов президента.

Но в Белом доме подчеркнули, что и второй 100-дневынй период был не менее впечатляющим, и в итоге за 200 дней президентства Трамп добился большего, чем многие администрации за весь срок.

В частности, Белый дом указал на результаты в таких областях, как иммиграция, образование, внешняя политика и сфера искусственного интеллекта, на заключение беспрецедентных торговых соглашений и привлечение масштабных инвестиций в экономику США, на возвращение американского доминирования в сфере энергетики и «прекращение культуры пробуждения», а также на обнародование ошеломительных подробностей о мистификации роли России при Бараке Обаме.

Например, ВВП США вопреки прогнозам аналитиков во 2-м квартале вырос на 3,0%. Трамп заключил торговые сделки с Южной Кореей, Японией, Индонезией, Филиппинами и Европейским союзом. А такие компании, как AstraZeneca и Rolls-Royce, пообещали миллионные инвестиции в экономику США, напоминает Fox.

Кроме того, за последние 100 дней энергетический сектор США выделил миллиарды долларов на модернизацию атомных станций и газопроводов, а администрация Трампа отпраздновала в июле открытие новейшей угольной электростанции в Вайоминге и подписание Трампом десятилетнего соглашения об увеличении экспорта природного газа в Европу.

Fox ожидает, что Трамп продолжит бешеный темп работы.

Его администрация уже согласовывает новые торговые сделки, ведет переговоры о прекращении боевых действий на Украине и в секторе Газа, а также готовится к важной зарубежной поездке в Великобританию. В сентябре, по версии Fox, британская королевская семья расстелет красную дорожку для беспрецедентного второго государственного визита Трампа в страну.

