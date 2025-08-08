Всего за 200 дней Трамп превратил Америку в самую популярную страну в мире. Под неудачным руководством Джо Байдена… Америка была мертва, но президент Трамп быстро восстановил ее величие. Исторические торговые сделки и мирные соглашения, которых он добился от имени американского народа, сделали вторые 100 дней президентства Трампа такими же успешными, как и первые.
В первые 100 дней президентства Трамп работал «на предельной скорости», говорится в статье. Согласно Fox, он подписал десятки исполнительных указов, ввел жесткие торговые пошлины для иностранных государств, чтобы снизить торговый дефицит США, вел напряженные переговоры о прекращении военных конфликтов, поручил DOGE расследовать возможные случаи халатности и мошенничества в федеральном правительстве, перекрыл границу США с Мексикой и продолжил обновление правительства, чтобы оно соответствовало политике «Америка превыше всего».
Первые 100 дней правления новой администрации обычно рассматриваются в США как символический ориентир для оценки первых успехов президента.
В частности, Белый дом указал на результаты в таких областях, как иммиграция, образование, внешняя политика и сфера искусственного интеллекта, на заключение беспрецедентных торговых соглашений и привлечение масштабных инвестиций в экономику США, на возвращение американского доминирования в сфере энергетики и «прекращение культуры пробуждения», а также на обнародование ошеломительных подробностей о мистификации роли России при Бараке Обаме.
Например, ВВП США вопреки прогнозам аналитиков во 2-м квартале вырос на 3,0%. Трамп заключил торговые сделки с Южной Кореей, Японией, Индонезией, Филиппинами и Европейским союзом. А такие компании, как AstraZeneca и Rolls-Royce, пообещали миллионные инвестиции в экономику США, напоминает Fox.
Кроме того, за последние 100 дней энергетический сектор США выделил миллиарды долларов на модернизацию атомных станций и газопроводов, а администрация Трампа отпраздновала в июле открытие новейшей угольной электростанции в Вайоминге и подписание Трампом десятилетнего соглашения об увеличении экспорта природного газа в Европу.
Его администрация уже согласовывает новые торговые сделки, ведет переговоры о прекращении боевых действий на Украине и в секторе Газа, а также готовится к важной зарубежной поездке в Великобританию. В сентябре, по версии Fox, британская королевская семья расстелет красную дорожку для беспрецедентного второго государственного визита Трампа в страну.