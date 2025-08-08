Полковник Ходаренок: ситуация в зоне СВО не изменится до встречи Путина и Трампа

По всей видимости, главные вопросы, которые будут вынесены на встречу, уже обсудили во время встречи Путина и Уиткофа в Кремле. Более того, вполне возможно, что ~предварительное согласие по пунктам повестки дня предстоящего саммита уже достигнуто,~ и аппараты глав обеих держав сейчас шлифуют формулировки и выносят за скобки те вопросы, договориться по которым предстоит только в ходе личной встречи президентов. Как известно, обычно саммиты глав государств начинаются не с нулевой отметки и не с обсуждения в горячей дискуссии вопросов повестки — ~на подобные встречи выносятся уже согласованные проекты документов, подготовленные соответствующими рабочими группами~.