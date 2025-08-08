Лукашенко сказал о будущем устройстве границы между Россией и Украиной

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время интервью американскому журналу Time сказал, что в будущем линия разграничения между Украиной и Россией будет выглядеть так, как об этом договорятся стороны конфликта, сообщает БелТА.
«Можно договориться, что с одной и с другой стороны будет демилитаризованная (а на самом деле правильно — милитаризованная) зона — километр, два или пять», — сказал белорусский лидер и подчеркнул, что такой вариант считает ужасным, потому что это будет мертвая зона.
Александр Лукашенко отметил, что надеется, что до этого не дойдет, и между Россией и Украиной будет обычная, но с усиленной охраной, граница, и в этой зоне смогут работать и жить люди.
«Поэтому это вопрос договоренностей. И потом, жизнь отрегулирует», — отметил белорусский лидер.
Президент Беларуси считает, что Владимир Путин быстрее Владимира Зеленского согласится на то, чтобы наладить жизнь людей в приграничной зоне.
Кстати, Александр Лукашенко назвал условие, когда Россия больше не будет воевать с Украиной.
Мы писали, что телеграм-канал «Пул Первого» сказал, что Лукашенко дал большое интервью журналу Time: «Финал двухнедельной интриги».
А еще президент Беларуси раскрыл подробности переговоров с США.