«Мы должны дать что-то другое»: Дятлова — о закрытии алкомаркетов в Калининграде

Закрытие алкомаркетов в Калининграде должно сопровождаться созданием альтернативных возможностей для позитивного и здорового времяпровождения. Такую точку зрения высказала корреспонденту «Клопс» глава администрации города Елена Дятлова на выездном совещании в пятницу, 8 августа.
По словам сити-менеджера, просто ликвидировать точки продажи алкоголя недостаточно. Дятлова подчеркнула важность развития дворовых физкультурных площадок и поддержания уличного спорта. Город ежегодно выделяет средства на обустройство таких площадок, эта работа в приоритете у городской администрации.
«Можно говорить о закрытии алкомаркетов, но когда власть это делает, она должна давать другое — то, что также способствует вырабатыванию положительных эмоций и организованному времяпрепровождению», — заявила сити-менеджер.
Губернатор Алексей Беспрозванных поручил разработать программу по снижению концентрации магазинов алкоголя.