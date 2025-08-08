Ричмонд
Лукашенко сказал, пойдет ли он на новый президентский срок

Лукашенко озвучил, планирует ли он баллотироваться на новый президентский срок.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью американскому журналу Time сказал, пойдет ли он на новый президентский срок, передает БелТА.

Глава государства, на вопрос американского журналиста о том, намерен ли он выдвигаться на новый президентский срок, ответил:

— Нет, я сейчас уже не планирую, уже не планирую. Я, единственное, могу себе позволить где-то для себя, я это тоже не озвучивал: ну, слушайте, если Трампу скоро 80, и он прилично выглядит… — подчеркнул президент Беларуси.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко раскрыл подробности переговоров с США.

Тем временем Лукашенко назвал условие, когда Россия больше не будет воевать с Украиной.

Кроме того, Лукашенко раскрыл договоренности, которые нарушили США при визите в Беларусь.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше