Лукашенко сказал, пойдет ли он на новый президентский срок

Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью американскому журналу Time сказал, пойдет ли он на новый президентский срок, передает БелТА.
Глава государства, на вопрос американского журналиста о том, намерен ли он выдвигаться на новый президентский срок, ответил:
— Нет, я сейчас уже не планирую, уже не планирую. Я, единственное, могу себе позволить где-то для себя, я это тоже не озвучивал: ну, слушайте, если Трампу скоро 80, и он прилично выглядит… — подчеркнул президент Беларуси.
